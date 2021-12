Vähekindlustatud perede lastele käib distantsõpe üle jõu

Kui paljudele peredele on isolatsiooniaeg ja distantsõpe olnud väljakutseid pakkuv, siis on peresid, kus selle üle elamine on olnud veel erakordselt keeruline. Eeskätt lastele, kelle vanematel ei ole mitmesugustel põhjustel võimalik neile piisavalt tuge pakkuda.

Peeteli kiriku sotsiaalkeskus on varsti juba 25 aastat toetanud abivajavaid lapsi ja nende peresid. Algselt tänavalaste abistamisega alustanud eraalgatuslik keskus töötab tänapäeval mitmel liinil: nende juures saavad elada kuni 14 last õpilas- ja noortekodus, tegutseb ka päevakeskus, käib õppetoetusprogramm ning korraldatakse laagreid.