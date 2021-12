Mõte on selles, et minevikku me näeme, teame, mis seal on – tulevikku aga mitte. Tuleviku täpselt ette nägemise võime jääb meile kättesaamatuks, vähemalt enamusele meist. Kui ehk kellelgi tõepoolest on selgeltnägemise ja tuleviku ennustamise võime (n-ö selgeltnägijad), siis on neid rõhuv vähemus.