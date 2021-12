Princetoni teadlased: tiivuliste vaimsed võimed panevad aina enam hämmastuma

Linde leidub kogu maailmas, erinevates keskkondades, Antarktika pingviinidest Trafalgari väljaku tuvideni. Tuttavatest varblastest meie muruplatsidel suurte albatrossideni, kes veedavad aastaid merel kordagi jalaga maad puudutamata. Võime neid loendada kokku üle 10 000 liigi ning palju miljardeid metsikuid isendeid. Neile omakorda peame lisama kümned miljardid linnud, keda me kasvatame nende liha või munade pärast või keda peame lemmiklindudena.

Kahjuks on 10 000 liigi seast peaaegu üks seitsmest praegu väljasuremise äärel. Isegi levinud tõud kahanevad. Hiljutine uuring hindas, et lindude arvukus USA-s ning Kanadas on 1970. aastast saadik kukkunud kolmandiku võrra.

Hämmastavad võimed

Nende saatust on kerge ignoreerida. Tihti kasutatav solvang „linnuaju" viitab, et paljud inimesed ei pea just väga paljut lendavate olendite intelligentsusest. Kuid nad eksivad.