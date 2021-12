ARVUSTUS | Kui hästi me teame, mida teine tegelikult vajab?

Sumin ja elevus. Küla koguneb kaevu juurde, võtab tribüünil istet. Kõik vaatavad ülevalt alla. Seal põhjas on keegi nendest. Keegi, kes on täna kogu küla vaate- ja jutuaineks.

Maria Metsalu lavastuse „Kaev” idee olevat publikut passiivse vaatajana kaasata, mille eeltingimus on iseenda võimu teadvustamine. See tähendab, et jälgides all toimuvat ollakse teadlik võimalikkusest võtta osa või ignoreerida etendaja kogetavat. See loob juba aluspinna mõtlemiseks, kuivõrd staatiliseks jääme olukordades, kus meie silmad tunnistavad ühiskonnas ebakõla.