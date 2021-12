Anders Åslund: Putini viimane hingetõmme?

Praegune Venemaa kujutab endast maailma rahule selget ja vahetut ohtu. Juulis avaldas president Vladimir Putin pika artikli „Venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest”, milles ta sisuliselt eitas Ukraina kui iseseisva rahvusriigi legitiimsust. Samuti on ta mobiliseerinud vägesid Ukraina piirile, esmalt aprillis ja veelgi intensiivsemalt viimastel kuudel. Ukraina ja USA juhid, sealhulgas president Joe Biden, hoiatavad, et Venemaa võib 2022. aasta alguses alustada Ukraina-vastast sõda.

Venemaa agressiivsusele on leitud erinevaid põhjendusi. Kõige olulisem neist seostub Venemaa langusega. Kas see langus on teinud Venemaa ohtlikumaks? Kas Putin tõesti kavatseb Ukrainat rünnata? Kui jah, siis mida peaksid Ukraina ja lääs selle tõttu ette võtma?