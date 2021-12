Koroona tõttu on eriti kannatanud turismisektor ja reisimine. Juba paistis, et asjad hakkavad liikuma, kui olukord omikrontüve tõttu taas ebakindlaks muutus. Euroopa Komisjoni transpordi peadirektoraati juhtiv Henrik Hololei nentis, et vaid paari nädalaga on reisimine Euroopas tugevasti pihta saanud. Aga ta lootis, et populistlike sugemetega reisipiiranguid jääb tuleval aastal aina vähemaks.