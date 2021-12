Esmaspäeval teatas Valge Maja, et USA ja Venemaa esindajad kohtuvad 10. jaanuaril, et arutada julgeolekuga seotud küsimusi.

„Kui me istume üheskoos laua taha, saab Venemaa tõstatada oma mured. Meie kavatseme tõstatada ka oma mured. On valdkondi, millega saame edasi liikuda, ja valdkondi, kus jääme erimeelsustele. See ongi diplomaatia,” sõnas USA riikliku julgeoleku nõukogu kõneisik.