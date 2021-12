Pealinnas tehtud fotodelt ja elanike jutust sotsiaalmeedias ilmneb, et pealinnas liiklemine on pärast jõulupühade aegset lumesadu raskendatud: kõnniteedel on keeruline liikuda nii jala, lapsevankri kui ka rattaga, vigastused on kerged tulema ja ülekäiguradade ees on suured lumevallid. Tekib küsimus, miks ei suuda linna lepingupartner endiselt lumekoristamist nõuetekohaselt teha.