Bert on Beats (41) ehk Bert Prikenfeld on pikalt muusikat teinud DJ Critikali nime all ning seostub 1990-ndatel ja nullindatel räppi kuulanute jaoks pigem legendaarse A-Rühmaga. Ta on produtseerinud ja miksinud paljude Eesti artistide muusikat ning olnud HU? liige.

Bert on alati kuulanud eri stiile ja andnud ka Bert on Beatsi alt välja teistsugust kraami kui praegune tumedam tekno. „Nimetame seda tinglikult teknoks,” ütleb Bert, kes on pälvinud neljal korral Eesti aasta muusikaprodutsendi auhinna ja saanud albumi „Ten” eest aasta parima elektroonikaalbumi tiitli.