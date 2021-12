Keskfraktsiooni esimees Repinskist: kui ta töövõime ei taastu, tuleb mandaadist loobuda

Detsembri alguses tuli avalikuks, et riigikogu liige Martin Repinski on hakanud taksot sõitma. Sellest poleks midagi, taksojuhi töö on igati väärikas. Ent selgus, et Repinski sõitis taksot ka riigikogu istungite ajal, kuulates enda sõnul samal ajal klappidest tähelepanelikult, mis saalis toimub. Toona sõnas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni juht Jaanus Karilaid, et rääkis pärast Delfi artikli ilmumist sellest fraktsioonikaaslase Repinskiga. „Ta lubas, et tööajal seda rohkem ei juhtu,” ütles Karilaid. „Repinski pühendub põhitööle. Ju ta lihtsalt soovis valijate hingeelu süvitsi uurida.”

Nüüd selgus, et Repinski sõidab taksot edasi ja põhjendab seda asjaoluga, et riigikogus olevat igav. Karilaid ütleb, et Repinski peab end kokku võtma.