PÄEVA TEEMA | Moonika Helme: perekondade lammutamine ja piirangute seadmine panebki noored jooma, õigeid eeskujusid pole

Eks noored tahavad muidugi ka katsetada ning riskeerida, see on inimese noorusesse evolutsiooniliselt sisse kirjutatud. Kuid kas nad selle käigus hukka lähevad või siiski pigem mitte, see on paljuski täiskasvanute teha. Meie igapäevane ülesanne on mõelda, kuidas pakkuda lastele ja noortele võimalikult palju alternatiive ja ka eeskujusid, mis oleksid õrnas eas hingedele motiveerivaks orientiiriks ja aitaksid neil karidest mööda loovida, kuni on saabunud bioloogiliselt mentaalne ja ealine küpsus. Eriti oluline on see just rasketel ja keerulistel aegadel.