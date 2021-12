Ajakirjanikuna riigikogu tööd jälgides olen tähele pannud, et täissaal on erand – üldjuhul siis, kui vaja vajutada kindlasti nuppu või midagi märgilist päevakorras, tänavu näiteks presidendi valimine. Kolmapäevased on infotunnid kohati läinud palaganiks, kus sisulist arutelu vähe.

Mis avalikkusele meenub värvikate seikadena riigikogust? Pakun, et tuuakse välja näiteks Tarmo Kruusimäe e-sigareti pahvimine või Kalle Grünthali sõnavõtud.