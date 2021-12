Jätke 1/3 oma rahva halvustamine. Nii väike rahvus nagu me eestlastena oleme, ei saa lubada tekkida arusaamal - ühed inimesed on paremad kui teised. Meil on kõiki inimesi vaja. Lugu tuleb pidada ja mõista nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestest.