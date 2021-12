FOTOD | Raoul Kurvitz avas Solarise galeriis värske loominguga isikunäituse

Kurvitz ütleb oma näituse kohta nii: "Ilu kui mõistet on läbi ajaloo nii üle- kui ka alahinnatud, nagu seinast seinagi on erinevad olnud ilu normid. Lõppeks on aga ilu ju alati eelkõige subjektiivselt hinnanguline: ei ole olemas universaalset ega jumalikku ilu. Ehk ultimatiivses võtmes on vaid see, mille me ühes või teises ajahetkes või kultuuriruumis universaalsusele või jumalikkusele omistame, või siis jälle, üleüldsegi mitte.