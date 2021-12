Isepäine Poola president pööras võimupartei juhiga lõplikult tülli

Poola president Andrzej Duda üllatas valitsevat Õiguse ja Õigluse parteid (PiS) esmaspäeval järjekordse soologa, mis ärritas tõsiselt parteijuht Jarosław Kaczyńskit. President tõkestas oma vetoõigusega parlamendis vastuvõetud meediaseaduse eelnõu, mida nii opositsioon kui ka riigi välisliitlased pidasid ebademokraatlikuks.

Ametlikult tagasihoidlikul asepeaministri kohal töötav Kaczyński soovib, et firmadel, mis on otseselt või ka Euroopa tütarfirmade kaudu pärit väljastpoolt Euroopat, ei tohiks Poolas meediaväljaandeid olla. Seaduse peamine tagajärg olnuks võimukriitilise telejaama TVN sulgemine, sest see kuulub USA korporatsiooni Discovery Hollandis asuvale tütarfirmale.