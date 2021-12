MIS SAAB HOMME? | Mark Skljarov: jäätmepoliitika algab sõnavarast, sõnal "prügi" ärgu olgu ringmajanduses kohta

Kui mina tarbijana tahan tellida ühe ilusa plastmassist telefoniümbrise oma uhiuuele iPhone´ile, siis käib see mõne klikiga. Ma lihtsalt login veebipoodi sisse, valin tuhandetest teistest toodetest selle lemmiku ja kinnitan makse – edasi on vaja vaid oodata ja jälgida minu telefoniümbrise teekonda Hiinast Eestisse. Kui ma väga kannatamatu olen, siis saan isegi mõnikord valida ekspressteenuse ning ümbris jõuab lausa kolme päevaga minuni. Ühesõnaga, see logistika ja suhtlus vahelülide vahel on viidud peaaegu et täiuslikkuseni.

Just selles seisnebki tänapäeva tarbijakeskse maailma võlu – kõik jõuab minuni, millal iganes ja kuhu iganes ma tahan. Aga, mis saab pärast...