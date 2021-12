President Alar Karis uusaastatervituses: me ei lasknud end erinevatel arvamustel lõhki tõmmata

Selle kõigega peame hakkama saama. Saamegi, eeldusel, et me ei karda.

Tarkus, millest ma räägin, ei võrdu akadeemilise sooritusega. See on tarkus inimeste ja riigina hakkama saada.

Tarkus mõista, et on ainult üks Eesti, meile kõigile ühine.

Rääkides tarkusest, ei jaga ma inimesi tarkadeks ja rumalateks. Jutt on ikka rumalusest ja tarkusest, sest ka muidu tark inimene võib rumalusi rääkida. Kuid kuulata tasub neid, kel on lihtsalt mõnes vallas rohkem teadmisi. Kuulata tasub meil kõigil. See on tarkus.