Kaitseminister Laanet oli konkreetne ja ütles, et „Vene Föderatsiooni poolt välja pakutud konstruktsioon, et Ukraina sõja ärahoidmiseks tuleb ümber kirjutada kogu Euroopa julgeolekuarhitektuur, on sisuliselt ja vormiliselt vastuvõtmatu“.

Kuid sellest on vähe. Valitsuse ametlik seisukoht puudub tänaseni. Isegi NATO-sse mittekuuluva Soome valitsusringkondadelt on tulnud rohkem seisukohavõtte, milles Kremli nõuded on vastuvõtmatuks kuulutanud.