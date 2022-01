JUHTKIRI | Soome presidendi tugev sõnum

Seevastu Niinistö esitas oma uusaastapöördumises tõelise välispoliitilise pommuudise. „Olgu veel kord öeldud: Soome manööverdamisruum ja valikuvabadus kehtib ka sõjaliste liitude ja NATO liikmesuse taotlemise kohta, kui peaksime ise otsustama, et seda soovime,” ütles Soome president. Talle sekundeeris peaminister Sanna Marin, kes oma pöördumises samuti teatas, et Soome jätab endale õiguse liituda NATO-ga, kui ta peab seda vajalikuks.

See on ninanips Vladimir Putinile. Niinistö avaldus on maailmas palju tähelepanu äratanud. Osa analüütikuid tõlgendab seda kui mõista andmist, et Venemaa kallaletungi korral Ukrainale teeb Soome avalduse NATO-sse astumiseks. Säh sulle mõjusfääride loomist Venemaa soovi järgi.