Millised raamatud sundisid eelmisel aastal eestlasi rahakotiraudu avama?

„Raamatuid müüdi 2021. aastal mõistagi ikka, aga tiraažid vähenevad,” nendib Tänapäeva kirjastuse juht Tauno Vahter. „Kirjastused peavad selle trendiga toime tulema, avaldamisväärset rohkem valima või ka raamatute hinda tõstma. Hinnad eelmisel aastal tõusidki, aga euro jagu raamatu kohta, mis ilmselt suurt tähelepanu ei äratanud.”

Vahteri sõnul on selgelt tõusuteel eneseabi- ja psühholoogiateemaliste raamatute müük, mis on ärevat aega arvestades igati loomulik. Selle skaala ühes servas on selgeltnägijate ja hüpnotiseerijate üllitised ning teises tõsiselt võetav teadustaustaga kirjandus. Kokaraamatute arv raamatumüügi tippsajas on kahanenud, neid oli saja müüduma seas ainult neli-viis, mitu korda vähem kui kümmekond aastat tagasi.