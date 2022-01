Suurbritannia juhtiv džässväljaanne nimetas Eesti džässitari albumi üheks lõppenud aasta parimaks

Jazzwise'i arvustaja Kevin Whitlocki hinnangul on „The Siren“ kogenud ja enesekindla vokalisti töö ning kriitik ennustab Susanna Aleksandrale suurt läbimurret. „Lauljana teab ta, kuidas kõlada intiimselt ja võrgutavalt, aga ilma liialdusteta; ta lihtsalt kõlab loomulikult… Ta on üks neist lauljatest, kes lihtsalt ei laula oma laulu, vaid näitlejana kehastub sellesse,“ kirjutab Whitlock.

Algselt Jaapani plaadifirma Blue Gleam tellimusel valminud džässalbum ilmus pealkirjaga „Souls of the Night“, kuid rahvusvaheliselt avaldati see nime all „The Siren“. Lisaks Susanna Aleksandrale musitseerivad albumil Soome tippmuusikud Joonas Haavisto klaveril, Joonas Tuuri kontrabassil ning Ville Pynssi trummidel. „The Siren“ on Susanna Aleksandra teine album 2015. aastal avaldatud „Miracles“ järel ning sellel kõlab peamiselt artisti originaallooming, mis inspireeritud džäss-, popp- ja folkmuusikast.