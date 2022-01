Öeldakse, et „Hamletit” ei saa lavastada, kui trupis Hamletit pole. Samamoodi ei saa lavastada ka Hella Wuolijoe „Niskamäe naisi”, kui trupis pole Niskamäe vanaperenaist. Ilma õige peaosatäitjata võiks ju lugu ümber jutustada, kuid mitte selle tõelist võimsust demonstreerida. Vanemuisel on aga see õnn evida sobivat truppi, et taaselustada Wuolijoe loodud vägevate naiste riik. Tiit Palu „Niskamäe naiste” lavastusest kujuneb sestap teetähis nii mõnegi Vanemuise näitleja karjääris.