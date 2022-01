Myanmari sõjaväehunta toodab veresaunadega endale uusi vastaseid

Ligi aasta tagasi Myanmaris riigipöörde korraldanud kindralid pole selle ajaga suutnud vastupanu maha suruda ning rakendasid aasta lõpus veelgi karmimaid meetmeid. Maailma meedia on pööranud enim tähelepanu jõulude ajal Tai piiri lähedal olnud veresaunale, mille 35 ohvri seas oli kaks rahvusvahelise abiorganisatsiooni Päästke Lapsed töötajat. Ohvrite hulgas oli ka lapsi ning surnukehad olid rängalt põlenud. Nagu märkis abiühenduse juht Inger Ashing, pole sellised juhtumid enam haruldased. „See polnud eraldi juhtum, Myanmari elanikud kannatavad järjest rängema vägivalla all,” ütles Ashing, kelle ühendus pärast massimõrva riigis tegevuse peatas.

Kohalike inimõiguslaste andmeil tappis sõjavägi mullu linnades meeleavaldusi laiali ajades ligi 1400 inimest ja vastukaaluks teatas opositsioon septembris relvastatud „rahvakaitseüksuste” asutamisest. Armee on vastupanu mahasurumiseks omakorda käiku lasknud põletatud maa taktika, mida on varem rakendatud rohingjade ja teiste rahvusvähemuste vastu. Muutunud on see, et nüüd käitutakse samamoodi ka riigi enamusrahvuse bamarite külades.