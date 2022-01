Meie suurim liitlane USA on pikalt Eestile ette heitnud väheseid arenguid meredomeenis. Merekaitse areng on saanud suure hoo sisse nii laevatõrjerakettide ja meremiinide hankimisega ning lisaks merevägede ühendamisega. Uues riigikaitse pikaaegses arengukavaga on ette nähtud mitmikraketiheitjate soetamine, uued liikursuurtükid ja lisaraha suunamine kaitseliidu arengusse.