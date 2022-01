Koroonaviiruse neljas laine on käes. Kui rängalt see meid tabab?

Novembri algusest maha surutud nakatumislaine on taas selgelt tõusuteel. Kui värskelt seljataha jäänud pühad ja piirangutevaba aastavahetus veel juurde arvestada, siis on selge, et paremaks asjad praegu ei lähe. Kui võimas saab olema neljas koroonalaine ning kas ja kui valmis me järgmiseks puhanguks oleme?

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik ei hakka pilti ilustama, kinnitades, et pühad toovad endaga kaasa uue tõusulaine - seda nähakse juba praegu jõulukogunemistega seotud nakatumistest ja teiste riikide kogemusest. Järgmiseks nädalaks avaldub ka aastavahetuse üritustega seotud nakatumiste mõju ja siis kasvab haigestumine veelgi.

