Raivo Vare: gaasist tehti rohepöörde energiahindade valitseja

Pärast poolt aastat energiahindade pretsedenditut tõusu ja sellest tingitud suurt ehmatust nii kodudes kui ka poliitringides on hirmu ja nõutuse tolm settima hakanud. Teame juba suhteliselt kindlalt, et tõusus on süüdi pigem paljude asjaolude ja möödalaskmiste kogum, mida mõjutanud otsused jäävad osalt varasemasse aega.

Muidugi on järsus energiahindade tõusus süüdi makromajanduslikud faktorid: majanduse mullune oodatust kiirem pandeemiast taastumine, mis koos pretsedenditu rahatrükiga pidigi nõudluse pakkumisest kiirema kasvu tõttu tõstma igasuguse elu- ja majandustegevuse aluseks olevate energiasisendite hinda. Euroopa kaotas selles olukorras suure osa vedelgaasitarneid Aasia konkurentidele ja oli sunnitud sõltuma peamiselt torutarnetest.

Nimekiri jätkub hinnašoki eest enim kirutud rohepöördega. Selle püha ürituse raames on siiski tehtud mõningaid vigu, mis on hinnatõusu tagant piitsutanud.