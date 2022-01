Kohtute otsustega ollakse rahul siis, kui need vastavad kaebaja ootustele või ühilduvad inimeste seisukohtadega. Vastupidisel korral muutuvad need kriitika objektiks. Mõne aasta eest aeti terve Eesti tagajalgadele, kui Martin Helme kasutas temale ebasobiva otsuse teinud kohtunike suunas krõbedaid sõnu.

Nüüd asus riigikogu aseesimees Hanno Pevkur väga tugevalt kritiseerima talle mittesobivat riigikohtu otsust. See kedagi tagajalgadele ei aja, kuigi on riigi toimimise koha pealt palju suurema kaaluga. Kas vorm on tähtsam kui sisu?

Paari aasta eest ütles Martin Helme riigikogu kõnepuldist, et tahab nende kohtunike peade veeremist, kes tegid otsuse kanda Eesti rahvastikuregistrisse esimese samasooliste abielupaari. Martin Helme tegi väljaütlemise seetõttu, et kohtunike otsus läks vastu tema seisukohtadega ja ta pälvis selle eest tohutult palju ühiskondlikku pahameelt.