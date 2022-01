Piits on nõrk ja präänik vilets. Kasahstani võimud on protestilainega kimpus

Olukord eskaleerus ruttu. Alles aastavahetuse kõnes rääkis ekspresident Nursultan Nazarbajevi ametisse pandud riigipea Kasõm-Žomart Tokajev, et Kasahstan läheb tema juhtimise all kindlalt iseseisvuse uuele kümnendile vastu. Ent 2. jaanuaril puhkesid riigi lääneosas elukalliduse tõusust tingitud meeleavaldused, millele valitsus ei taibanud esialgu kuidagi reageerida. Järeleandmisi hakati tegema alles siis, kui protestikogunemised olid levinud üle Kasahstani ning arenenud rahutusteks miljonilinnas Almatõs ja teistes keskustes.

Meeleavaldajate peamine hüüdlause on „Šal, ket!” ehk „Kao minema, vanamees!”. See pole niivõrd viide 68-aastasele Tokajevile, kuivõrd 81-aastasele Nazarbajevile, kes on suure osa mõjujõust säilitanud ja kannab praegu riigi esimese presidendi ja rahva juhi tiitlit. Kolmapäeva õhtul teatas Tokajev, et vabastas Nazarbajevi riigi julgeolekunõukogu juhi kohalt ja hakkab ise seda kohta täitma. Ametist lahkuda ta enda sõnul ei kavatse. Tokajev lisas, et rahutustes on juba hukkunuid.