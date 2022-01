TAGATUBA | Kas järgmisel aastal ootab ees ohjeldamatu kulutamine?

Järgmise aasta riigieelarve kokkupanek on tasahilju alanud. Riigi eelarvestrateegia (RES) arutelud algavad varasügisel. Aga veidi üle aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste eel on õigustatud kartus, et meelehead jaotatakse kõigile ja valimatult. Paljudel on meeles hiljutine näide, kui Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsus andis miljon eurot Jõgeva kiriku ehitamiseks.

Tõsi, laias laastus oli see peenraha ja raha on ju kõigil vaja. Ent on küsitav, kas prioriteedid on ikka paigas. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus kinnitas, et on. „Siiani ei ole Eesti valija odavat populistlikku rahajagamist valimistel premeerinud. Ei võitnud valimisi omal ajal Siimanni Koonderakond, ei võitnud valimistel ka eelarve rahajagamisega puudujääki ajanud koroonakriisieelne valitsus,” ütles rahandusminister. Ta märkis, et pigem on valija toetanud tulevikku vaatavaid reforme ja riigi rahaasjade korrasolekut.