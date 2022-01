FOTOD | Aasta Rosina auhinna sai Indrek Koffi ja Elina Sildre lasteraamat „Kuhu lapsed said?“

Lastekirjanduse keskuse kirjandusuurija Jaanika Palmi sõnul paistab Indrek Koffi värsslugu selle aasta lasteraamatumaastikul silma värske teema ja meisterliku teostuse poolest. „Teos näitab ilmekalt, kui väga ja milleks on täiskasvanutel lapsi vaja. Viivad ju linnast lahkunud lapsed kaasa ka rõõmukilked ja ringisilkamise, keksumängud ja lehesahinad. Näidates, et mitte miski peale siira soovi ja ühise mängulusti ei too lapsi tagasi, rõhutab Koff elurõõmu, mängulisuse ja loovuse olulisust. Tegemist on küll Koffi esimese lastele mõeldud luuleteosega, kuid värsked riimid ja vaimukas sisu annavad põhjust tõmmata paralleele omaaegsete värsslugude meistrite teostega,“ lausub Palm.