KULTUURIBIIT | Kirjanik Maarja Kangro playlist

Puhkuseloomad, "nüri"

Puhkuseloomad on Jaan Pehki kontseptuaalne bänd, mis on oma nime saanud Kruusa Kalju luuletuse järgi, õigupoolest on kõik albumi lood tehtud Kruusa Kalju sõnadele. Üks sõber leidis, et muusikaliselt meenutavad Puhkuseloomad Frank Zappat. Võib-olla tõesti. Lugu “nüri” peaks küll igaühe tuju tõstma, alates sõnadega: “on juba piisavalt nüri / tundub et enam nürimaks / minna ei anna / aga ikka annab.”