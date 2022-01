JUHTKIRI | Venemaa bluff pannakse proovile

Mida selgemalt me oma soove väljendame, seda tõenäolisemalt neid tähele pannakse. Eriti kui seda tehakse taktitundeliselt. Suuremaid liitlasi ärritavad üleskutsed ja muud soolod tõrjuksid meid kergesti otsustuslaua juures äärmistele toolidele. Ent hea märk on see, et liitlaste avaldustest ei saa siiani kuidagi välja lugeda, nagu kavatsetaks meist Moskvale meeldimiseks üle sõita.