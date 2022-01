FOTOD | Eesti Rahvusraamatukogu avas Tallinna südames oma väikse ajutise maja

Novembri algusest alanud kolimise kuulutas sümboolselt lõppenuks pakiroboti kohale jõudmine viimase raamatuga, milleks oli Piret Lotmani „Eesti Rahvusraamatukogu ajalugu 1918-2018“. „See raamat on ühe Eesti kultuuripärandi hoidja lugu ning küllap on raamat oluline meie kõigi jaoks, et see teos oleks ka siin majas hoitud,“ kõneles peadirektor.