Tuhanded tuleohtlikud kodud jäävad abita

Fotol on köök, näha on pliit ja korsten, mida katavad voolavad pigiojad. Järgmine foto: elektrikilbist on kaitse välja võetud, nii et on ainult aja küsimus, kui kuskil midagi süttib. Kolmas pilt: vanad kuulojuhtmed on sasipuntras ühendatud nüüdisaegsetega, kõike katab tolm ja saepuru. Fotosid on veel, igal neist potentsiaalne tulekahju.

Päästeamet on dokumenteerinud sadu Eesti kodusid, milles võib kasvõi homme süttida põleng. Alates 2018. aastast on ligi 1800 sellist kodu päästeameti rahastusega korda tehtud, kuid algava aasta eelarve nõudis päästeametilt 1,1 miljoni euro suurust kärbet ja tuleohutusprogrammiks enam raha ei jätkunud.

„Sellest oli väga suur abi, väga kahju, et see lõppes,” ütles Elva valla ennetustöö spetsialist Karmen Paavel. Nelja aastaga sai Elva vallas päästeameti „Kodud tuleohutuks” programmi toel tulekahjuohust välja ligi 30 kodu. „Muidugi on abivajajaid veel,” lisas Paavel.