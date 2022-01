Kasahstani rahutuste varjus klaarivad kahe presidendi klannid arveid

Mida vastukäivamaks muutub Kasahstani viimase nädala sündmuste ametlik kajastus, seda selgemaks saab, et kokkupõrked ei toimunud üksnes kütusehinnast vihale aetud meeleavaldajate ja president Kasõm-Žomart Tokajevile ustavate julgeolekuüksuste vahel. Üks värskemaid üksikasju on siseministeeriumi teade, et võimude autoriteedi õõnestamiseks olevat paljud rahutustes osalenud isikud end maskeerimiseks politsei- ja sõjaväemundritesse riietanud ning hakanud seejärel terroritegusid sooritama. Samuti torkab silma „rahvajuhi” tiitlit kandva ekspresidendi Nursultan Nazarbajevi kadumine ja tema lähiringi n-ö puhastamine.