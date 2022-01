USA on valmis Venemaaga õppuste piiramisest rääkima

Valge Maja teatas laupäeval ajakirjanikele, et kindlaid kokkuleppeid pole esmaspäeval Genfis toimuvatel USA-Venemaa kõnelustel plaanis sõlmida. Sellegipoolest on USA põhimõtteliselt valmis arutama NATO ja USA vägede Ida-Euroopas korraldatavate õppuste arvu vähendamist ning võimalikku kokkulepet, et Ukrainasse ei paigutata USA rakette, lisas Valge Maja ametnik. Sellega käib kaasas mitu suurt „aga”: igale järeleandmisele peab Venemaa vastama analoogse sammuga ja mistahes kokkuleppele peab eelnema Vene vägede tagasitõmbumine Ukraina piiridelt. Valge Maja rõhutas veel, et vastavaid otsuseid langetatakse üksnes teiste NATO riikide ja Ukraina heakskiidul.