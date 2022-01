INTERVJUU | Kalev Kallemets: absurd. Maksame peale, et meil oleksid kõrged hinnad

Eestisse reaktorit ehitada sooviva Fermi Energia juhi Kalev Kallemetsa kinnitusel pakuks tuumajaam pikaks ajaks elektrit maksumusega 55 eurot/MWh kohta ja oleks ikka kasumis.

Vaadates praegust arvete üle käivat ägamist – ega me liiga palju elektrist sõltu? Tegemist on ju energialiigiga, mille tootmine on vähemalt auruturbiinide puhul seotud päris suurte kadudega.



Aga võtame alternatiivina näiteks vedelkütused. Autoga sõites läheb primaarenergiast liikumiseks ka kuskil 36%. Tõsi ta on, et gaasi põletades läheb tõhusamate kateldega korstnast välja vaid 30% ringis. Aga eks see ole ju sama kasvõi jooksmisega. Kõik ei lähe liikumisse, ka nahk läheb soojaks.

Praktiline on mõelda, kuidas minimaalset ressurssi kasutades saavutada maksimaalne efekt. Ning kui me tahame dekarboniseerida, siis üldise arusaama järgi tulebki põletamise asemel kasutada rohkem elektrienergiat, transpordist tööstuseni. Elektrienergia osakaal pigem kasvab. Ta on kõige kvaliteetsem energiavorm.