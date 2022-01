JUHTKIRI | Energiatoetused on tark ringi teha

Ja ärge unustage, poliitikud, et kohe hakkavad inimesed kätte saama ka keskküttearveid, millest sünnib samuti suur sotsiaalne karje. Ühtlasi on elektrihädade varju praegu ebaõiglaselt jäänud gaasikütet kasutavad inimesed.

Hea analüüsi, kuidas saada hakkama inimesi solgutamata, pakub EPL-i Arvamusveebis ilmunud artiklis PwC juhtivpartner Ago Vilu. Kui eesmärk on kompenseerida kõrgeid energiahindu, siis kõige efektiivsem on teha seda kõigi tarbijate arvetel neid mingi summa või protsendi võrra vähendades – nii nagu elektrivõrgutasu on praegu kõigi jaoks vähendatud 50%. Detsembri elektriarved on küll juba välja saadetud ja küttearved teel, aga selle vea saaks tagantjärele parandada jaanuari arvetes. Tarbija saab lihtsalt väiksema arve, riik kompenseerib elektri- ja soojamüüjatele selle vahe.