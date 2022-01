„Täielik diplomaatiline košmaar.” Hiina surve Taiwani pärast lõhestab Leedu ühtsust

Juulis Hiina ja Leedu vahel Taiwani esinduse nime pärast puhkenud diplomaatilisest konfliktist on Hiina praeguseks arendanud Leedu-vastase kaubandussõja. Peale Leedu importtoodete blokeerimise on juba sihikule võetud ka Leeduga koostööd tegevad Euroopa firmad. Surve on esile toonud lahkhelid riigi välispoliitika juhtide, president Gitanas Nausėda ja välisminister Gabrielius Landsbergise vahel. Mida nad teineteisele ette heidavad? Miks on olukord nii pingeliseks läinud? Kas sellele tülile on üldse head lahendust?