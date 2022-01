JUHTKIRI | Rahu meie, mitte Putini tingimustel

Küllap on tegemist Kremli teadliku taktikaga, mis hoiab läänt segaduses ja initsiatiivi Moskva poolel. Ühe suupoolega kinnitab Venemaa, et ei kavatsegi Ukrainat rünnata. Ning tõepoolest, näiteks New York Timesi tsiteeritud luureametnikud kinnitavad, et 100 000 sõdurile pole märkimisväärselt lisa tulnud. Justkui vähevõitu, et midagi suurt korda saata.