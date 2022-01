Reformierakond võib küll kiruda maapõhja Keskerakonna ettepanekud energiatarbimise hüvitamisest, kuid see ei muuda probleemi olematuks. Mitte midagi tegemine on praegusel hetkel kõige arrogantsem lahendus, mida valida. Ilmselt on tõsiasi ka see, et energiakriisi leevendamine kodutarbijate ja ettevõtjate jaoks näitab, kas selle koalitsiooni koostöö on jätkusuutlik.