Seda enam, et koroonakriis on ühiskonnas juba tekitanud väga suuri lõhesid ning seda on varmalt ära kasutanud ja kasutamas hulk seltsimehi, et tekitada segadust ning pahameelt juurde. Juba on opositsioonipoliitikutelgi silmad särama läinud ning korraldatakse meeleavaldust. Kahtlemata väga sobiv ajastus.