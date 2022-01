NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: notsust saab lohe

Täiesti ootamatult on elektrist saanud luksuskaup. Mina olen pärit ajast, kus elekter ei tundunud maksvat õieti midagi: täiesti vabalt võis unustada lambid terveks päevaks põlema või lasta elektriradiaatoritel vahetpidamata kütta, mingeid majanduslikke probleeme see kaasa ei toonud, arve suurenes ehk mõnekümne kopika võrra. Muidugi, odava elektri taga oli pöörane saastamine ja raiskamine, aga kes see ikka sääraste asjade peale mõtles, oldi lihtsalt harjunud, et elekter on midagi õhuga sarnast – lihtsalt tarbi ja kõik.