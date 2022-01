Hiljuti ilmus Ärilehes uudis Pirital elavast naisterahvast, kelle keskklassi kuuluvat perekonda tabas elektriarve näol jõhker hinnašokk ning kes väitis väga tabavalt, et praegu käib justkui tubli keskklassi hävitamisprotsess. Just seda tänase rahvavaenuliku valitsuse ebaõiglane ja hoolimatu poliitika teeb – ruineerib tublimaid ühiskonnaliikmeid, sundides neid loobuma elujärjest, mille nimel on aastaid vaeva nähtud ja arukalt majandatud.