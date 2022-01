Elu elektriküttel külas: üks soe tuba ja 350-eurone arve

„Viimane elektriarve oli 350 eurot. Mul on korteris kolm tuba, aga ma kütan vaid ühte neist,” ütleb 82-aastane Olga. Elutoas on Olga sõnul sel moel isegi kuni 20 kraadi sooja, aga magamistoa hoiab ta jahedamana.

Kui jahedana siis?

„Kümme kraadi,” teatab Olga.

Tule taevas appi! Aga kuidas sellise temperatuuri juures magada saab?!

„Vohh, nii hästi!” tõstab Olga mõlemad pöidlad ja naerab. „Minu jaoks küllalt soe, kaks tekki on peal.”

***

Tegelikult on asi naljast kaugel, sest Olga elab Tallinnast 25 kilomeetri kaugusel Harjumaa külas, kus kõik enam kui 400 elanikku peavad kütma elektriga.