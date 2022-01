KULTUURIBIIT | Dirigent Andres Kaljuste playlist

Solistina on ERSO ees orkestri uus tšellorühma kontsertmeister Indrek Leivategija, dirigeerib Andres Kaljuste, kes kontserdi peateosena toob ettekandele Rahmaninovi esimese sümfoonia. Kaljuste: “Rahmaninovi esimene sümfoonia on ehe näide sellest, kuidas aeg töötab teose kasuks. Seda kuulates on praegu raske aru saada, miks selle sünnilooga nii palju negatiivsust seostub. Teoses veetleb orientaalse müstilise muinasloo hõng, mis viib mõtted seitse aastat varem valminud Rimski-Korsakovi “Šeherezadele”. Praegu on aga Rahmaninovi esimene sümfoonia kontserdilavade lemmikuks ning meilgi on suur rõõm seda teile esitada!”