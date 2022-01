JUHTKIRI | Kolm tuhat surma. Miks?

Paradoksaalselt oli see ka aeg, mil pealkirjad kuulutasid, et tunneli lõpust paistab valgus. Eestiski said esimesed inimesed kätte vaktsiinisüstid. Juba enne suve oli võimalik end kaitsepookida igal soovijal.

Vaktsiinist loobumisel on selgelt mõõdetav must hinnalipik. Oma vabaduse kasutajad tuleb panna selle eest maksma.

Teadlikult vaktsiinist keeldujatel on siin põhjust mõelda. „Nähtamatud” ohvrid on nüüd meie silme ees. Kolm tuhat inimest ja kes teab, kui palju lisandub. Mõned surid enda valiku, teised oma kaaskondsete isekuse tõttu. Põhjendamatul enesekindlusel on väga must hinnalipik.