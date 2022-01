Väike nõuanne neile, kes igaks juhuks pimeduses istuvad. Valgustid (LED lambid), telerid, raadiod ja muu koduelektroonika on tänapäeval väga säästlik ja annab ainult murdosa elektritarbimisest, mis kulub vee soojendamisele ja küttele. Seega ei ole mingit vajadust küünlaid põletada või patareisid kokku osta, sest see tegevus on igal juhul kahjulikum Teie rahakotile.