Mõned riigid said tunda kohe pärast NATO vihmavarju alla tulekut, et sellega kaasnevad ka ebameeldivad ülesanded. Näiteks Tšehhi pidi avama oma õhuruumi Jugoslaavia pommitamiseks, mida nad üldse ei toetanud. Siis võttis NATO enda kanda missiooni Afganistanis. Kui palju kartused võõrastesse sõdadesse kiskumise ees neid mõjutavad?

See on ka kindlasti üks argument, mida nii Soomes kui ka Rootsis on kasutatud. Tahetakse säilitada oma iseseisev otsustus selle üle, kuidas nad rahvusvaheliselt erinevate konfliktide lahendamisel osalevad. Üks mure on näiteks, et missuguse vastutuse peaksid nad NATO-sse astudes võtma Baltiriikide julgeoleku eest.