Ain Seppik: ma ei teadnudki, et meil võidakse inimestega nii jõhkralt käituda

Koos poegade Sulevi ja Siimuga altkäemaksu andmises kahtlustuse saanud endine siseminister Ain Seppik ütleb, et räägib esimest ja viimast korda enne kohtulahingute algust. See kohtumine kestab umbes 45 minutit ning Seppik on väga läbi mõelnud, millest rääkida ja millest mitte.

„Konkreetselt sellest asjast, mille osas on meile esitatud kahtlustus, ei saa ma üksikasjalikult rääkida, sest see pole minu ja minu poegade kaitsetaktika seisukohast mõistlik, kuid ma räägin natukene laiemalt asjadest, mis mind väga häirivad,” ütles Seppik. „Ma ei teeks seda ka praegu, kuid seetõttu, et politsei uurimise juht ja asja menetlust juhtiv riigiprokurör on avalikkusele esinedes teatanud, et meie kuritegu on tõendatud, asudes seega avalikku arvamust kujundama, pean ma seda tegema. Seejuures on nad avaldanud ka teatud üksikasju oma vaatenurgast ja minu selgitus on vastuseks sellele,” jätkas ta.